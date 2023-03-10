Bloomberg: в Германии наращивают выпуск компонентов для танков Leopard 2
Исполнительный директор немецкой компании Renk AG Сюзанна Виганд в интервью агентству Bloomberg заявила о начале наращивания темпов производства компонентов для танков Leopard 2.
По её словам, решение об этом было принято не дожидаясь соответствующих заказов от немецких властей с целью быть готовыми к тому моменту, когда такие запросы поступят.
Она отметила, что компания, ожидающая выделения правительством 100 млрд евро, в 2022 году на 13% увеличила штат сотрудников.
«Люди больше понимают необходимость национальной обороны и то, что боеспособные вооруженные силы будут стоить денег», — заключила Виганд.
Ранее глава оборонного концерна Rheinmetall Германии Армин Паппергер назвал «многообещающими» переговоры с Украиной о строительстве завода по производству танков, сообщает НСН.
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