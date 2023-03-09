Польша передала Украине еще десять танков Leopard 2
Польша передала Украине оставшиеся десять танков Leopard 2 из 14 ранее обещанных. Об этом сообщило Минобороны страны.
Во вторник, 7 марта, вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша передаст Украине очередные 10 танков Leopard 2 до конца текущей недели.
Польский вице-премьер отметил, что из 14 польских танков четыре уже находятся на Украине, еще 10 будут там в ближайшие дни.
Если США решат поставить Украине истребители, то это приведет к тому, что НАТО официально вступит в украинский конфликт. Такое мнение выразил генерал-майор авиации, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН.
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