Польша передала Украине оставшиеся десять танков Leopard 2 из 14 ранее обещанных. Об этом сообщило Минобороны страны.

Во вторник, 7 марта, вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша передаст Украине очередные 10 танков Leopard 2 до конца текущей недели.

Польский вице-премьер отметил, что из 14 польских танков четыре уже находятся на Украине, еще 10 будут там в ближайшие дни.

Если США решат поставить Украине истребители, то это приведет к тому, что НАТО официально вступит в украинский конфликт. Такое мнение выразил генерал-майор авиации, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН.

