Глава немецкого концерна заявил о многообещающих переговорах с Киевом по танковому заводу

Переговоры с Украиной о строительстве завода по производству танков глава оборонного концерна Rheinmetall Германии Армин Паппергер назвал «многообещающими».

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«Примерно за €200 млн на Украине может быть построен завод Rheinmetall», — цитирует его РИА Новости.

По словам немецкого оружейника, украинское предприятие может ежегодно выпускать до 400 танков Panther, сообщает RT.

Ранее власти ФРГ отправили Киеву две новых системы противоракетной обороны (ПВО), тем самым оставила жителей страны незащищенными от атак с воздуха, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление генерального директора машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армина Паппергера.

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Фото: telegram.org
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