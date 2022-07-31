Безсонов: Силы ДНР закрепились в поселке Пески

«Подразделения 11-го полка армии ДНР вышли на юго-восточную окраину населенного пункта Пески и смогли там закрепиться. Приступили к зачистке секторов. Слева от них первая Славянская бригада армии ДНР выдавливает противника с позиций под населенным пунктом Невельское», - написал представитель республики.

По его словам, украинских боевиков удалось оттеснить с позиций в районе шахты Бутовка на южной окраине Авдеевки благодаря совместным действиям сил Народной милиции ДНР и ВС РФ. Замминистра ДНР подчеркнул важность позиций в общей системе оборонительных укреплений Авдеевской группировки противника.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории Донецкой Народной Республики, следует из заявления на сайте офиса главы государства.

