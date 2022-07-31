Безсонов: Силы ДНР закрепились в поселке Пески
Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) успешно закрепились на окраине поселка Пески с юго-востока. Об этом рассказал 31 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.
«Подразделения 11-го полка армии ДНР вышли на юго-восточную окраину населенного пункта Пески и смогли там закрепиться. Приступили к зачистке секторов. Слева от них первая Славянская бригада армии ДНР выдавливает противника с позиций под населенным пунктом Невельское», - написал представитель республики.
По его словам, украинских боевиков удалось оттеснить с позиций в районе шахты Бутовка на южной окраине Авдеевки благодаря совместным действиям сил Народной милиции ДНР и ВС РФ. Замминистра ДНР подчеркнул важность позиций в общей системе оборонительных укреплений Авдеевской группировки противника.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории Донецкой Народной Республики, следует из заявления на сайте офиса главы государства.
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