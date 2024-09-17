«Без паники и пафоса!»: Путин рекордно увеличил численность российской армии

«Сегодняшняя законодательная база достаточно совершенна в этом направлении, в том числе есть гражданская альтернативная служба. Конечно, я как офицер придерживаюсь того, что молодые ребята должны пройти службу в армии. Мы приняли закон о том, что нельзя определенное время занимать должности на госслужбе тем, кто не прошел службу в армии. Вместе с тем, мы же понимаем, что если человек по состоянию здоровья объективно не годен к прохождению службы, то в большей степени он будет балластом для ребят, которые проходят службу. Второй момент – он только усугубит состояние здоровья. Это тоже нужно учитывать. К этому вопросу нужно подходить очень внимательно», – сказал он.

Депутат также подчеркнул, что военнослужащие срочной службы не направляются в зону проведения спецоперации на Украине.

«Если ребята годные по всем параметрам, то я убежден, что все должны проходить службу в армии. Еще раз хочу подчеркнуть, с учетом сегодняшних событий мы должны понимать, что военнослужащие срочной службы ни в коем случае не направляются в зону спецоперации. Вместе с тем мы должны понимать о том, что сегодня служба в армии – это не просто прохождение на параде», - добавил депутат.

В зоне СВО на Украине не должно быть необученных солдат, заявил ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он подчеркнул, что предпочтение следует отдавать контрактникам.

С начала 2024 года контракты на военную службу в российской армии заключили почти 200 тысяч человек, сообщил ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.