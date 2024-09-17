«Без паники и пафоса!»: Путин рекордно увеличил численность российской армии
Путин увеличил численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих, в Госдуме заверили, что сегодня это необходимо для защиты границ, новые части будут набираться из числа добровольцев.
Президент России Владимир Путин накануне указом увеличил штатную численность Вооруженных сил (ВС) России до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих.
Указ вступает в силу с 1 декабря текущего года и увеличивает численность армии на 38 тысяч единиц, включая 180 000 военнослужащих.
Это не первый указ президента об увеличении численности состава, последний раз Путин принял такое решение в декабре прошлого года. Всего с 1997 года было опубликовано 11 указов о численности ВС, на данный момент штат достиг рекордного показателя. Для сравнения, в марте 2017 года президент своим указом впервые с 2005 года увеличил штатную численность военнослужащих на 1,3% - с 1 млн до 1 013 628 человек.
В прошлом году в Минобороны РФ рассказали, что увеличение численности состава армии будет происходить за счет желающих служить по контракту. Тогда же в военном ведомстве указывали на нарастающие угрозы со стороны стран НАТО. Новый указ президента в ведомстве еще не комментировали.
ВРАГ НАСТУПАЕТ
При этом член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин поспешил объяснить решение главы государства. Он отметил, что цель увеличения штатной численности Вооруженных сил (ВС) России — это защита границ страны, передает «Лента.ру».
«Враг наступает, я образно говорю. Надо укрепить позиции. Генеральный штаб все рассчитал. Я считаю, что этого будет достаточно для того, чтобы рубежи были на замке», - подчеркнул он.
Со своей стороны депутат Госдумы, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев объяснил, для чего нужны изменения численности и как указ будет выполнен:
«Постараюсь объяснить. Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения и части для проведения специальной военной операции, которые на сегодняшний день и в будущем набираются из числа добровольцев, которые подписывают контракт и идут служить, выполнять свой долг, защищая нашу Родину. Все же просто. Давайте без паники и без пафоса», - говорит он на видео в своем Telegram-канале.
Буквально 5 сентября пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщал, что возможность новой мобилизации в России не обсуждается.
«Обсуждений... не ведется», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
В июле Дмитрий Песков отмечал, что о мобилизации в России «вообще никто не разговаривает».
БЕРУТ НЕ ВСЕХ
При этом недавно глава СПЧ Валерий Фадеев призвал отправлять на срочную службу в армию всех россиян призывного возраста. По его мнению, через срочную службу проходят «только треть или четверть молодых людей», однако каждый молодой человек, независимо от здоровья, должен пройти через армию, «пусть на кухне служит или писарем».
С ним не согласился заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, который заявил НСН, что отправлять служить в армию всех россиян, независимо от их здоровья, нельзя: они станут балластом для других военнослужащих и только усугубят свое здоровье.
«Сегодняшняя законодательная база достаточно совершенна в этом направлении, в том числе есть гражданская альтернативная служба. Конечно, я как офицер придерживаюсь того, что молодые ребята должны пройти службу в армии. Мы приняли закон о том, что нельзя определенное время занимать должности на госслужбе тем, кто не прошел службу в армии. Вместе с тем, мы же понимаем, что если человек по состоянию здоровья объективно не годен к прохождению службы, то в большей степени он будет балластом для ребят, которые проходят службу. Второй момент – он только усугубит состояние здоровья. Это тоже нужно учитывать. К этому вопросу нужно подходить очень внимательно», – сказал он.
Депутат также подчеркнул, что военнослужащие срочной службы не направляются в зону проведения спецоперации на Украине.
«Если ребята годные по всем параметрам, то я убежден, что все должны проходить службу в армии. Еще раз хочу подчеркнуть, с учетом сегодняшних событий мы должны понимать, что военнослужащие срочной службы ни в коем случае не направляются в зону спецоперации. Вместе с тем мы должны понимать о том, что сегодня служба в армии – это не просто прохождение на параде», - добавил депутат.
В зоне СВО на Украине не должно быть необученных солдат, заявил ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он подчеркнул, что предпочтение следует отдавать контрактникам.
С начала 2024 года контракты на военную службу в российской армии заключили почти 200 тысяч человек, сообщил ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
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