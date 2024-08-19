Депутат Соболев: в зоне СВО не должно быть необученных солдат

В зоне СВО на Украине не должно быть необученных солдат. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Он подчеркнул, что предпочтение следует отдавать контрактникам. Он указал, что срочники, оказавшиеся на передовой, как это произошло в Курской области, должны выполнять боевые задачи, но при этом подчеркнул важность их предварительного обучения.

Алаудинов: Срочники должны нести службу в зоне спецоперации

Помимо этого, он также отметил необходимость подготовки командиров для эффективного управления подразделениями.

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов ранее призвал всех мужчин заключить контракт с Минобороны. По его мнению, срочники должны нести службу в зоне военной операции на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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