Депутат Соболев: в зоне СВО не должно быть необученных солдат

В зоне СВО на Украине не должно быть необученных солдат. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Он подчеркнул, что предпочтение следует отдавать контрактникам. Он указал, что срочники, оказавшиеся на передовой, как это произошло в Курской области, должны выполнять боевые задачи, но при этом подчеркнул важность их предварительного обучения.