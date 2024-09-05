Песков: Новая мобилизация в России не обсуждается

«Обсуждений... не ведется», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

В июле Дмитрий Песков отмечал, что о мобилизации в России «вообще никто не разговаривает».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов оценил возможность мобилизации в РФ в связи с атаками ВСУ в Курской области. Парламентарий заявлял, что необходимости в ее проведении нет, напоминает Ura.ru.

