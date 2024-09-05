Песков: Новая мобилизация в России не обсуждается
Возможность новой мобилизации в России не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в беседе с ТАСС в ходе Восточного экономического форума.
«Обсуждений... не ведется», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
В июле Дмитрий Песков отмечал, что о мобилизации в России «вообще никто не разговаривает».
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов оценил возможность мобилизации в РФ в связи с атаками ВСУ в Курской области. Парламентарий заявлял, что необходимости в ее проведении нет, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru