Песков: Новая мобилизация в России не обсуждается

Возможность новой мобилизации в России не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в беседе с ТАСС в ходе Восточного экономического форума.

Песков: Речи о мобилизации в РФ не идет

«Обсуждений... не ведется», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

В июле Дмитрий Песков отмечал, что о мобилизации в России «вообще никто не разговаривает».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов оценил возможность мобилизации в РФ в связи с атаками ВСУ в Курской области. Парламентарий заявлял, что необходимости в ее проведении нет, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:МобилизацияРоссияДмитрий Песков

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