«Будут балластом»: Депутат Швыткин выступил против службы в армии всех подряд

Отправлять служить в армию всех россиян, независимо от их здоровья, нельзя: они станут балластом для других военнослужащих и только усугубят свое здоровье, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев призвал отправлять на срочную службу в армию всех россиян призывного возраста. По его мнению, через срочную службу проходят «только треть или четверть молодых людей», однако каждый молодой человек, независимо от здоровья, должен пройти через армию, «пусть на кухне служит или писарем». Швыткин не согласился с Фадеевым.