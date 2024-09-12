«Будут балластом»: Депутат Швыткин выступил против службы в армии всех подряд
Законодательная база в сфере срочной службы сегодня совершенна, необходимо учитывать состояние здоровья каждого молодого человека, отметил в эфире НСН Юрий Швыткин.
Отправлять служить в армию всех россиян, независимо от их здоровья, нельзя: они станут балластом для других военнослужащих и только усугубят свое здоровье, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев призвал отправлять на срочную службу в армию всех россиян призывного возраста. По его мнению, через срочную службу проходят «только треть или четверть молодых людей», однако каждый молодой человек, независимо от здоровья, должен пройти через армию, «пусть на кухне служит или писарем». Швыткин не согласился с Фадеевым.
«Сегодняшняя законодательная база достаточно совершенна в этом направлении, в том числе есть гражданская альтернативная служба. Конечно, я как офицер придерживаюсь того, что молодые ребята должны пройти службу в армии. Мы приняли закон о том, что нельзя определенное время занимать должности на госслужбе тем, кто не прошел службу в армии. Вместе с тем, мы же понимаем, что если человек по состоянию здоровья объективно не годен к прохождению службы, то в большей степени он будет балластом для ребят, которые проходят службу. Второй момент – он только усугубит состояние здоровья. Это тоже нужно учитывать. К этому вопросу нужно подходить очень внимательно», – сказал Швыткин.
Депутат также подчеркнул, что военнослужащие срочной службы не направляются в зону проведения спецоперации на Украине.
«Если ребята годные по всем параметрам, то я убежден, что все должны проходить службу в армии. Еще раз хочу подчеркнуть, с учетом сегодняшних событий мы должны понимать, что военнослужащие срочной службы ни в коем случае не направляются в зону спецоперации. Вместе с тем мы должны понимать о том, что сегодня служба в армии – это не просто прохождение на параде. Это, действительно, готовность к защите Родины. События в Курской области показали героизм наших военнослужащих», – добавил собеседник НСН.
Осенняя призывная кампания в 2024 году продлится три месяца. Она начнется 1 октября и закончится 31 декабря. С 1 января вступил в силу федеральный закон, который расширил верхнюю границу для призыва на воинскую службу с 27 до 30 лет, напоминает «Радиоточка НСН».
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