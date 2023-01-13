«Беспилотники против ледоколов»: Конфликт России и США в Арктике отложили на 15 лет

Все 40 российских ледоколов могут уничтожить у «тихих пристаней», сказал в эфире НСН Владимир Прохватилов, сравнив спецоперацию на Украине с гипотетическим конфликтом в Арктике.

Россия имеет подавляющее ледокольное преимущество над США в Арктике, однако козырем Вашингтона является авиация, сказал в интервью НСН старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Ранее катарское издание Al Jazeera допустило, что на фоне таяния льдов в Северном Ледовитом океане уже скоро Россия, Канада и США будут бороться за богатства арктических морей.

СМИ: Россия и Запад будут соревноваться за полезные ископаемые в Северном Ледовитом океане
«Вероятность конфликта большая, но не сиюминутная, а по мере того, как США и их союзники создадут центры базирования, необходимые для вхождения в военный конфликт, и соответствующую логистику. США приступили к усилению имеющихся баз, прежде всего на Аляске, также, по-моему, у них есть база в Гренландии. Они предпринимают попытки создать серьезный флот тяжелых ледоколов, способных ходить по арктическим льдам, но на это им лет 15 понадобится. У них их сейчас полторы штуки, да и то сорокалетней давности, а без таких ледоколов невозможно проводить военные конвои и караваны торговых судов. Тут мы опережаем США в разы», - сказал Прохватилов.

При этом он объяснил, в чем преимущества американцев.

«Вместе с тем, у них безусловное превосходство в воздухе, не только в пилотируемой, но и в беспилотной авиации. Именно на этот козырь они будут давить, если когда-нибудь дойдет дело до конфликта. О том, что намерения серьезные, говорит то, что они недавно полуофициально предъявили претензии на остров Врангеля, расположенный недалеко от Аляски. Если бы американцы его захватили, это был бы идеальный операционный центр для контроля Северного морского пути», - указал эксперт.

Он также сравнил спецоперацию на Украине с гипотетическим конфликтом в Арктике.

Новое поле битвы. Россия готовится защищать Арктику
«Долгое время считалось, что подавляющее превосходство в ледокольном флоте, а также наличие серьезнейшей системы мощных полярных морских баз и более десятка полярных аэродромов позволяют нам не беспокоиться об исходе гипотетического военного конфликта, но то, что происходит в рамках спецоперации, говорит о том, что надо думать о налаживании нормальной воздушной разведки, шифрованной связи и развитии дифференцированного флота беспилотников. Если это не будет сделано, все наши 40 ледоколов будут уничтожены прямо у своих тихих пристаней. Это можно сравнить с тем, что на украинском фронте у нас превосходство в артиллерии, а в Арктике – в ледоколах, но и там, и там оно во многом нивелируется мобильными ударными системами, а также превосходством в воздухе и в разведке», - заключил собеседник НСН.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что в Арктике может возникнуть новый «театр конфликта» из-за растущей роли России. По его утверждению, Россия модернизирует базы в Арктике, а также строит новые, в том числе, вблизи Аляски.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Российская АрмияСШААрктика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры