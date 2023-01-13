«Беспилотники против ледоколов»: Конфликт России и США в Арктике отложили на 15 лет

Россия имеет подавляющее ледокольное преимущество над США в Арктике, однако козырем Вашингтона является авиация, сказал в интервью НСН старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Ранее катарское издание Al Jazeera допустило, что на фоне таяния льдов в Северном Ледовитом океане уже скоро Россия, Канада и США будут бороться за богатства арктических морей.