Госдеп предупредил о «новом театре конфликта» в Арктике из-за роли России

В Арктике может возникнуть «новый театр конфликта» из-за растущей роли России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена.

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По его словам, к этому приведет изменение климата. «В феврале российский газовый танкер впервые в истории проплыл арктическим Северным морским путем. До недавнего времени этот маршрут был проходим лишь несколько недель в году. Но по мере того как Арктика теплеет вдвое быстрее среднемирового уровня, этот период становится все дольше», - сказал глава Госдепа.

Блинкен отметил, что Москва модернизирует свои базы в Арктике и строит новые, в том числе в 300 милях от Аляски.

Как сообщалось, Россия скапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает свое новейшее оружие в регионе. Как предположили эксперты CNN, изучив спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies, речь идет о военных базах для дислокации новейших видов вооружения, в том числе, для подводного ядерного беспилотника «Посейдон».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:АрктикаГосдеп США
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