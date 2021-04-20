Госдеп предупредил о «новом театре конфликта» в Арктике из-за роли России

По его словам, к этому приведет изменение климата. «В феврале российский газовый танкер впервые в истории проплыл арктическим Северным морским путем. До недавнего времени этот маршрут был проходим лишь несколько недель в году. Но по мере того как Арктика теплеет вдвое быстрее среднемирового уровня, этот период становится все дольше», - сказал глава Госдепа.

Блинкен отметил, что Москва модернизирует свои базы в Арктике и строит новые, в том числе в 300 милях от Аляски.

Как сообщалось, Россия скапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает свое новейшее оружие в регионе. Как предположили эксперты CNN, изучив спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies, речь идет о военных базах для дислокации новейших видов вооружения, в том числе, для подводного ядерного беспилотника «Посейдон».

