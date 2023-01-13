СМИ: Россия и Запад будут соревноваться за полезные ископаемые в Северном Ледовитом океане
Россия, Канада и США вскоре начнут противостояние в Арктике из-за большого количества полезных ископаемых подо льдами арктических морей. Об этом пишет Al Jazeera.
По данным катарского издания, в Северном Ледовитом океане наблюдается быстрое таяние льдов, что откроет доступ к огромным запасам полезных ископаемых, в том числе нефти и газа. В связи с этим крупные государства намерены расширить свое влияние в регионе.
По данным Геологической службы США (USGS), в океане скрываются 90 млрд баррелей нефти, или 22% неразведанной нефти в мире. Кроме того, в акватории имеются более 1,669 трлн кубометров газа и огромные объемы сжиженного природного газа. Однако эксперты предполагают, что западные страны не скоро возьмутся за дорогостоящую активную разведку месторождений.
Также в регионе находятся полезные ископаемые, стоимость которых оценивается более чем в $2 трлн. Согласно информации USGS, значительное количество природных ресурсов содержит Кольский полуостров, много полезных ископаемых (в том числе золото, медь и уран) находятся на континентальном шельфе Канады. Ресурсы необходимы промышленно развитым странам, которые производят электромобили и другие товары с использованием электрических батарей. Сейчас 90% подобных ископаемых добывает Китай, и Запад будет активнее пытаться изменить ситуацию.
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