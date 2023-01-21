Батарея ЗРК С-300 отработала защиту объектов в Подмосковье
В Московской области провели учения с использованием батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Военные успешно выполнили задачу по отражению воздушных атак на важные военные и административные объекты, сообщается на сайте Минобороны России.
Уточняется, что в тренировке задействовали более 30 единиц военной техники и 150 военнослужащих.
Ранее экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил НСН, что все стратегические объекты российской столицы должны находиться под круглосуточной защитой систем противовоздушной обороны.
«Если бы я отвечал за систему ПВО страны и нашей столицы, то лично бы отдал распоряжение установить круглосуточное дежурство ПВО у ключевых стратегических объектов: Кремль, Дом правительства, Минобороны, ФСБ и другие, это разумно», - сказал он.
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