Генерал Бижев предложил установить ПВО у важных объектов Москвы
Стратегические объекты в Москве должны иметь круглосуточное дежурство систем ПВО, сказал генерал-лейтенант НСН Айтеч Бижев.
Экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил НСН, что все стратегические объекты российской столицы должны находиться под круглосуточной защитой систем противовоздушной обороны.
В соцсетях появляются фотографии военной техники на крышах домов в центре Москвы. Утверждается, что это ЗРПК «Панцирь-С1. В Госдуме утверждают, что это фейки, в Кремле предлагают обращаться с вопросами к Минобороны. Бижев предлагает защитить все важные объекты Москвы системой ПВО.
«У меня такой информации нет. Но если бы я отвечал за систему ПВО страны и нашей столицы, то лично бы отдал распоряжение установить круглосуточное дежурство ПВО у ключевых стратегических объектов: Кремль, Дом правительства, Минобороны, ФСБ и другие, это разумно. Военно-политическое руководство Украины неадекватное, управляемое, что им в голову взбредет, никто не знает. При той должности, которую я раньше занимал, установил бы системы ПВО, провел бы учения, сделал бы имитации ударов крылатых ракет, беспилотников и доложил бы высшему руководству страны», - сказал Бижев.
Собеседник НСН отметил, что публикуемые фотографии могут быть фейковыми, а вот российская система ПВО - лучшая в мире.
«Сейчас могут публиковаться фейки. Полагаю, что высшее военно-политическое руководство имеет свои планы. У них больше информации, возможностей, но беспечности не должно быть, надо быть готовыми всегда. Отмечу, что нет лучшего в мире ПВО, чем у нас, оно диапазонное, многослойное», - пояснил Бижев.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН тоже высказал предположение о фейках.
«Может это композиция какая-нибудь, надо проверять. На фотографии – «Панцирь» – факт», - сказал Сивков.
Ранее экс-главком сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН заявил, что необходимо быть готовыми ко всему, под удар может попасть любой российский субъект, однако российские системы ПВО способны отразить любую атаку, а Москва находится в безопасности.
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