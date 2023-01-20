Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО в Москве

Ранее СМИ сообщили, что на крышах зданий в Москве установили зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С-1».

Как отметил Песков, ответственность за обеспечение безопасности России и ее столицы несет Минобороны.

«Поэтому о всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать в министерстве обороны», — подчеркнул представитель Кремля.

