Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО в Москве
Вопрос о подготовке к возможным атакам на Москву и установке в столице систем противовоздушной обороны следует адресовать Министерству обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что на крышах зданий в Москве установили зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С-1».
Как отметил Песков, ответственность за обеспечение безопасности России и ее столицы несет Минобороны.
«Поэтому о всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать в министерстве обороны», — подчеркнул представитель Кремля.
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