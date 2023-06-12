Власти сообщили о повреждении 2 тысяч домов в Шебекинском округе
В Шебекинском городском округе из-за обстрелов со стороны Украины повреждено более двух тысяч домов, написал глава местной администрации Владимир Жданов в своем Telegram-канале.
«Три многоквартирных дома и 34 частных дома имеют значительные разрушения, эксперты должны дать оценку, подлежат ли они восстановлению», - поделился глава округа.
Строительные бригады начнут закрывать первые этажи домов временными материалами. В городе будут восстанавливать коммунальную инфраструктуру, возобновят подачу воды и энергии.
Как сообщает «Радиоточка НСН», 10 июня в Белгородской области с рабочим визитом побывал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
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