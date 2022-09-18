Батальон ВСУ «Айдар» потерял больше половины личного состава в районе Зайцева

Кремль: Путин обсудил по телефону с лидерами Киргизии и Таджикистана Жапаровым и Рахмоном обстановку на киргизско-таджикской границе Песков: у РФ и КНР нет целей «рулить» всем миром Орбан: вводя санкции против РФ Европа «стреляет себе в ногу» СМИ: в мире началась битва за газ Более 93 тысяч домов на острове Кюсю в Японии оказались обесточены из-за повреждений электросети из тайфуна «Нанмадол»