Батальон ВСУ «Айдар» потерял больше половины личного состава в районе Зайцева
Больше половины бойцов потерял батальон Вооруженных сил Украины «Айдар» в боях в районе Зайцева в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.
«В ходе боевых действий в районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования «Айдар» 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава», — отмечается в официальном сообщении.
Уточняется, что остатки подразделения по приказу командования ВСУ отвели в Часов Яр, сообщает RT.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале написал, что в пригороде Северодонецка подтверждена сдача в плен боевиков националистического батальона «Айдар».
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