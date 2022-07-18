В НМ ДНР заявили о взятии Авдеевки в полукольцо

Силы Донецкой народной республики взяли в полукольцо Авдеевку. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом», — рассказал Басурин в эфире Первого канала.

Сейчас в населенном пункте располагается укрепрайон украинских войск.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДНР
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