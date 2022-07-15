В ДНР сообщили о начале зачистки в восточных районах Северска
Украинские войска оказывают сопротивление в Северске, бойцы Донецкой народной республики ведут зачистку восточных районов города. Об этом сообщил заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.
«По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Накануне Безсонов сообщал, что Северск находится под оперативным контролем союзных сил, напоминает RT.
Ранее посол Луганской народной республики Родион Мирошник в беседе с Известиями отмечал, что военные РФ и республик Донбасса уже начали штурм Северска, «но сам факт его взятия должны объявить в народной милиции или Минобороны РФ».
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