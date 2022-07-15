В ДНР сообщили о начале зачистки в восточных районах Северска

Украинские войска оказывают сопротивление в Северске, бойцы Донецкой народной республики ведут зачистку восточных районов города. Об этом сообщил заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

В ДНР сообщили о взятии Северска под оперативный контроль

«По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Накануне Безсонов сообщал, что Северск находится под оперативным контролем союзных сил, напоминает RT.

Ранее посол Луганской народной республики Родион Мирошник в беседе с Известиями отмечал, что военные РФ и республик Донбасса уже начали штурм Северска, «но сам факт его взятия должны объявить в народной милиции или Минобороны РФ».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДНР
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