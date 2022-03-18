Басурин рассказал о создании бесполетной зоны над Донбассом

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к РФ с просьбой усилить ПВО республики из-за обстрелов украинскими ракетами «Точка-У».

«С военной точки зрения, если серьезные какие-то комплексы ПВО, то нам передавать их не надо, достаточно, чтобы РФ сама контролировала небо, как сделать, знаете, говорят, "зонтик" или "купол" бесполетной зоны над нашими республиками», — заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель военного ведомства подтвердил, что такой «зонтик» уже развернут, отмечает РЕН ТВ.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине, направленную на демилитаризацию и денацификацию страны и защиту Донбасса, напоминают Известия.

