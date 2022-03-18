Басурин рассказал о создании бесполетной зоны над Донбассом
Россия создала бесполетную зону над Донбассом, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к РФ с просьбой усилить ПВО республики из-за обстрелов украинскими ракетами «Точка-У».
«С военной точки зрения, если серьезные какие-то комплексы ПВО, то нам передавать их не надо, достаточно, чтобы РФ сама контролировала небо, как сделать, знаете, говорят, "зонтик" или "купол" бесполетной зоны над нашими республиками», — заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
Представитель военного ведомства подтвердил, что такой «зонтик» уже развернут, отмечает РЕН ТВ.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине, направленную на демилитаризацию и денацификацию страны и защиту Донбасса, напоминают Известия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 819 / сут.
Умерли
363 тыс.+561 / сут.
Выздоровели
15,9 млн+113 тыс. / сут.
- Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
- Росавиация подтвердила продление ограничений на полеты на юге России
- В ФРГ предупредили о нехватке строительных материалов из-за санкций
- ФАС и Wildberries обсудили легализацию параллельного импорта в Россию
- В ГД предложили на 10 лет запретить работу ушедших из России компаний
- Басурин рассказал о создании бесполетной зоны над Донбассом
- Два человека погибли при крупном пожаре в Крыму
- В РПЦ выступили против возвращения смертной казни
- «Единая Россия» подготовила поправки об ответственности за фейки о госорганах РФ
- Экс-подполковник СБУ назвал «важным символом» освобождение Мариуполя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru