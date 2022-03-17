Пушилин попросил Россию усилить ПВО ДНР

Донецкая народная республика (ДНР) обратилась к России с просьбой усилить противовоздушную оборону на этой территории, работа в процессе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

В ДНР уточнили число жертв удара «Точкой-У» по Донецку

В понедельник по центру Донецка был нанесен удар ракетным комплексом «Точка-У». Ракету удалось сбить, однако из-за ее падения погибли 20 человек, 36 получили ранения.

Как отметил Пушилин, «Точка-У» «достаточно опасное вооружение с учетом дальности, с которой может работать противник».

«С учетом сложности и, с другой стороны, необходимости обезопасить гражданских мирных лиц мы обратились к Российской Федерации, чтобы наши ПВО были усилены и у нас была возможность сбивать данные ракеты на подступах или на достаточной высоте», — подчеркнул глава ДНР.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПВОДНРДенис Пушилин
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