Пушилин попросил Россию усилить ПВО ДНР

В понедельник по центру Донецка был нанесен удар ракетным комплексом «Точка-У». Ракету удалось сбить, однако из-за ее падения погибли 20 человек, 36 получили ранения.

Как отметил Пушилин, «Точка-У» «достаточно опасное вооружение с учетом дальности, с которой может работать противник».

«С учетом сложности и, с другой стороны, необходимости обезопасить гражданских мирных лиц мы обратились к Российской Федерации, чтобы наши ПВО были усилены и у нас была возможность сбивать данные ракеты на подступах или на достаточной высоте», — подчеркнул глава ДНР.

