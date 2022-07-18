Басурин рассказал о судьбе поставленного на Украину западного оружия

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, количество переданного Украине западного оружия не имеет значения.

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По его словам, всё оно будет уничтожено, или захвачено.

«Я знаю точно: сколько его ни будет, мы его захватим или уничтожим, другого варианта нет«, - заключил Басурин.

Ранее Басурин заявил, что рассчитывает на полное освобождение Донбасса в текущем году.

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ФОТО: topwar.ru
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеУкраинаДНРЭдуард Басурин
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