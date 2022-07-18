Басурин рассказал о судьбе поставленного на Украину западного оружия
18 июля 202213:31
Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, количество переданного Украине западного оружия не имеет значения.
По его словам, всё оно будет уничтожено, или захвачено.
«Я знаю точно: сколько его ни будет, мы его захватим или уничтожим, другого варианта нет«, - заключил Басурин.
Ранее Басурин заявил, что рассчитывает на полное освобождение Донбасса в текущем году.
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18 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru