«За эту ночь полностью уничтожены две штурмовые группы противника, которые предприняли попытку прорыва рубежа нашей обороны ... Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Балицкий подчеркнул, что российские военные активно уничтожают западную технику ВСУ, потерю которой украинское военное руководство «переживает болезненнее», чем утрату своих бойцов. По словам врио губернатора, силы РФ увеличили интенсивность огневого поражения по противнику, и у украинских войск «уже панические настроения».

«Это не просто отчаяние и нежелание быть пушечным мясом, а ... паника, что каждый из них станет очередной сакральной жертвой западных командиров», — добавил Балицкий.

Ранее российские военные отразили девять атак ВСУ на Запорожском направлении, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

