Балицкий сообщил, что ВСУ за ночь потеряли около ста человек в районе Работина
Российские военные нанесли массированное огневое поражение по подразделениям ВСУ, проводившим ротацию в районе Вербового и Работина, противник потерял около ста человек. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
Как отметил политик, украинские войска проводили ротацию минувшей ночью.
«Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ. Существенные потери также в технике», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Врио губернатора уточнил, что российские бойцы уничтожили 9 артиллерийских орудий ВСУ, два миномета, два танка и три беспилотника, пишет RT.
Между тем разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота заявил о скоплении украинских войск в населенных пунктах Часов Яр и Богдановка близ Артемовска, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru