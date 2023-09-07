Балицкий сообщил, что ВСУ за ночь потеряли около ста человек в районе Работина

Российские военные нанесли массированное огневое поражение по подразделениям ВСУ, проводившим ротацию в районе Вербового и Работина, противник потерял около ста человек. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

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Как отметил политик, украинские войска проводили ротацию минувшей ночью.

«Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ. Существенные потери также в технике», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Врио губернатора уточнил, что российские бойцы уничтожили 9 артиллерийских орудий ВСУ, два миномета, два танка и три беспилотника, пишет RT.

Между тем разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота заявил о скоплении украинских войск в населенных пунктах Часов Яр и Богдановка близ Артемовска, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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