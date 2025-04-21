Иностранное судно повредило два теплохода в порту Петербурга при отшвартовке

Иностранное судно при отшвартовке повредило два пришвартованных теплохода в морском рыбном порту Санкт-Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции Северо-Западного федерального округа, в результате инцидента никто не пострадал, экологических последствий не зафиксировано.

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По данным ведомства, инцидент произошtл в ночь на 21 апреля. Установлено, что судно допустило навал из-за неисправности рулевого управления. На обоих теплоходах зафиксированы незначительные повреждения, сумма ущерба уточняется.

В ходе осмотра места происшествия разливов нефтепродуктов и водотечности обнаружено не было. Капитан судна прошел медицинское освидетельствование, которое не выявило признаков алкогольного опьянения. В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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