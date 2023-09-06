Войска РФ вновь заняли позиции на юге Работина в Запорожской области

Подразделения российской армии снова заняли позиции в южной части поселка Работино на территории Запорожской области. В данный момент боестолкновения происходят в центральной части населенного пункта.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники. По их данным, российские войска отражают очередную атаку Вооруженных Сил Украины.

Ранее сегодня Минобороны РФ опровергло утверждения, что российские войска оставили Работино. По данным ведомства, на данном направлении удалось отразить четыре атаки ВСУ в районе Вербового и Работина.

О ситуации в данном селе Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

