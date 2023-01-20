«По зову совести»: Пригожин опроверг вербовку сербов в ЧВК «Вагнер»
ЧВК «Вагнер» не занимается вербовкой граждан Сербии для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил основатель ЧВК, предприниматель Евгений Пригожин.
«Вербовкой сербов я не занимаюсь. Люди, которые приходят в ЧВК «Вагнер», идут по зову своей совести», - приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.
Он также отметил, что если против него возбудить уголовное дело, он будет «абсолютно не против». А если его удастся посадить, указал Пригожин, то он будет рад, так как после этого сможет записаться добровольцем в ряды ЧВК «Вагнер».
Ранее Reuters со ссылкой на белградского адвоката и главу гражданской группы «Октябрь» Чедомира Стойковича сообщил, что сербские и проукраинские активисты обратились в прокуратуру Сербии с требованием возбудить уголовное дело против российской ЧВК «Вагнер» и ее сторонников. Так, их обвинили в вербовке сербов для участия в спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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