Армия Россия освободила Песчаное в Харьковской области

Вооруженные силы России освободили село Песчаное в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны.

Населенный пункт взяли под контроль силы группировки войск «Север», пишет RT.

Ранее армия России освободила Потаповку в Сумской области.

Между тем военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что взятие под контроль Харькова, а также Одессы станет возможным после установления полного контроля над Донбассом, Херсонской и Запорожской областями.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры