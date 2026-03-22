МО: ВС РФ освободили Потаповку в Сумской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Потаповка в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Север».

До этого ВС РФ взяли под контроль Павловку и Федоровку Вторую в ДНР.

Ранее в Минобороны рассказали, что минувшей ночью 22 марта силы ПВО сбили 25 дронов ВСУ над территорией России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
