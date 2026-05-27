Владимир Путин прилетел с госвизитом в Казахстан

В программе визита – неформальный обед Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, российско-казахстанские переговоры на высшем уровне, а также ряд других мероприятий.

Кроме того, президент РФ примет участие в мероприятиях под эгидой ЕАЭС. Лидеры объединения обсудят, в том числе, планы Армении по вступлению в Евросоюз.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Токаев провели уже 38 очных встреч, что подчёркивает эффективность сотрудничества Москвы и Астаны, пишет Ura.ru.

