Суд Евросоюза зарегистрировал новый иск Полины Гагариной об отмене санкций

В своём иске исполнительница требует отменить санкции, введённые против неё европейскими властями. По словам Гагриной, она желает, чтобы её музыка была доступна слушателям и за пределами России.

Певица попала в санкционные списки Евросоюз летом 2024 года. В Брюсселе объяснили решение участием Гагариной в концертах и мероприятиях, связанных с поддержкой российских властей.

Ранее певица уже обращалась в суд ЕС с требованием отменить санкции. Новый иск является вторым по данному вопросу, при этом первое дело пока продолжает рассматриваться, пишет Ura.ru.