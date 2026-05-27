Суд Евросоюза зарегистрировал новый иск Полины Гагариной об отмене санкций
Общий суд Евросоюза зарегистрировал новый иск российской певицы Полины Гагариной против Совета Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.
В своём иске исполнительница требует отменить санкции, введённые против неё европейскими властями. По словам Гагриной, она желает, чтобы её музыка была доступна слушателям и за пределами России.
Певица попала в санкционные списки Евросоюз летом 2024 года. В Брюсселе объяснили решение участием Гагариной в концертах и мероприятиях, связанных с поддержкой российских властей.
Ранее певица уже обращалась в суд ЕС с требованием отменить санкции. Новый иск является вторым по данному вопросу, при этом первое дело пока продолжает рассматриваться, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Суд Евросоюза зарегистрировал новый иск Полины Гагариной об отмене санкций
- Пашинян: Судьбу членства Армении в ЕАЭС или ЕС решит народ
- Шойгу заявил, что на территории Австралии может появиться ядерное оружие
- «Качество - не главный критерий»: Россиян ждут 90 серий «Истории его служанки»
- Глава РСПП заявил, что у России есть шансы на мировое лидерство в сфере ИИ
- В Нижнем Новгороде устроившего ДТП мажора арестовали на 10 суток
- Намек или абсурд? В Германии объяснили резкие высказывания Меркель об Украине
- Ураганный ветер повалил 30 деревьев в Челябинске
- Россиянам рассказали, как выбрать детский лагерь для ребенка
- Квесты и альпаки: Какие экскурсии выбирают россияне в 2026 году