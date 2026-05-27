Пашинян: Судьбу членства Армении в ЕАЭС или ЕС решит народ
Вопрос членства Армении либо в Евросоюзе, либо в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), будет решать народ республики. Как пишет Ura.ru, об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
В ходе встречи с избирателями политика указал, что он лишь должен был обеспечить народу страны альтернативу, и в итоге «она у него есть».
«Те наши партнёры, которые отвечают на это угрозой, пусть даже скрытой, они действуют против самих себя», - добавил Пашинян.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена «упрашивать» Армению оставаться в ЕАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
