Армия России взяла под контроль Вильчу в Харьковской области

Эксперт по кибербезопасности рассказал, почему лидер по числу утечек - госсектор Рост рождаемости зарегистрировали почти в 26 регионах России В порту Тамани потушили пожар на танкере и причале после удара ВСУ Минобрнауки планирует сократить около 45 тысяч платных мест в вузах «Аэрофлот» планирует запустить посадку и регистрацию по биометрии