Армия России взяла под контроль Вильчу в Харьковской области
22 декабря 202513:09
Вооруженные силы России установили контроль над поселком Вильча в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Территорию освободили бойцы группировки войск «Север».
«Подразделения... активными действиями взяли под контроль населенный пункт Вильча», - указали в Минобороны.
Ранее армия России освободила населенный пункт Высокое в Сумской области, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вал продаж: Почему зрители все чаще выбирают частные театры
- Вэнс: Вопрос территорий тормозит урегулирование на Украине
- В России зафиксировали рост жалоб на работу WhatsApp
- Депутат Свинцов объяснил смысл грядущих ограничений в соцсетях
- Всё занято: Частные театры помогают начинающим актерам проявить себя
- Россиянам объяснили, какие наушники лучше использовать в мороз
- Бикбаев рассказал, как частные театры догнали государственные по доходам
- Армия России взяла под контроль Вильчу в Харьковской области
- Генерал Соболев обвинил британцев и немцев в убийстве члена Генштаба РФ
- Семейный психолог назвала способы укрепления брака
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru