Армия России взяла под контроль Вильчу в Харьковской области

Вооруженные силы России установили контроль над поселком Вильча в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Минобороны: ВС РФ освободили Высокое и Светлое

Территорию освободили бойцы группировки войск «Север».

«Подразделения... активными действиями взяли под контроль населенный пункт Вильча», - указали в Минобороны.

Ранее армия России освободила населенный пункт Высокое в Сумской области, напоминает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
