Армия России применила новые РСЗО «Торнадо-Г» по укрепрайону ВСУ на Марьинском направлении
Вооруженные силы России применили реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г» для поражения укрепрайона украинских войск на Марьинском направлении. Кадры применения РСЗО публикует РИА Новости.
На видео попали действия военнослужащих Западного военного округа, применяющих «Торнадо-Г» — усовершенствованную версию РСЗО «Град».
В ролике показано успешное поражение позиций противника реактивными снарядами калибра 122 мм, пишет «Свободная пресса».
Ранее российские военные с помощью самоходных артиллерийских систем «Мста-С» уничтожили украинскую минометную батарею на Кураховском направлении, напоминает Газета.ру.
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