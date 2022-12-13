Армия России применила новые РСЗО «Торнадо-Г» по укрепрайону ВСУ на Марьинском направлении

Вооруженные силы России применили реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г» для поражения укрепрайона украинских войск на Марьинском направлении. Кадры применения РСЗО публикует РИА Новости.

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На видео попали действия военнослужащих Западного военного округа, применяющих «Торнадо-Г» — усовершенствованную версию РСЗО «Град».

В ролике показано успешное поражение позиций противника реактивными снарядами калибра 122 мм, пишет «Свободная пресса».

Ранее российские военные с помощью самоходных артиллерийских систем «Мста-С» уничтожили украинскую минометную батарею на Кураховском направлении, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Морозов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ
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