У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1

ПВО сбила 10 БПЛА за два часа над тремя регионами и Крымом Трамп допустил новые удары по ядерным объектам Ирана Путин признался в уважении к Трампу Выпавший их катера в Химках пятилетний мальчик погиб Международный кинофестиваль «Зеркало» открылся в Юрьевце