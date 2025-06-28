У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1
28 июня 202503:21
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Филиппин, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков располагался в 138 км восточнее города Генерал-Сантос на острове Минданао. Очаг находился на глубине 102 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами на фоне землетрясения не объявляли.
Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло в регионе Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru