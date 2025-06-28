У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Филиппин, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался в 138 км восточнее города Генерал-Сантос на острове Минданао. Очаг находился на глубине 102 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами на фоне землетрясения не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло в регионе Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ФилиппиныЗемлетрясение

Горячие новости

Все новости

партнеры