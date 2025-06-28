В МИД заявили, что вступление Украины в ЕС не отвечает интересам России

Евросоюз идет по пути милитаризации и противодействия России, вступление Украины в сообщество не отвечает интересам Москвы. Об этом заявил глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в беседе с «Известиями».

«Именно потому, что ЕС идет по пути активной милитаризации и фактически ставит задачу постоянного противодействия нам, в том числе в плане разрешения украинского кризиса, не вижу причин, почему мы должны поддерживать идею вступления Украины в Евросоюз», - указал дипломат.

Масленников напомнил о положении в Лиссабонском договоре, «не менее значимом», чем статья в Вашингтонском договоре о коллективной обороне в НАТО. В связи с этим членство Киева в ЕС «не отвечает нашим интересам».

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Евросоюз политизированным и русофобским сообществом, которое превращается в военный блок, а возможное вступление Украины в ЕС опасно для России.

