Трамп заявил, что иранские власти хотят встретиться с ним как можно скорее

Представители властей Ирана хотят как можно скорее провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.

Политик ответил на вопрос, обеспокоен ли он оставшимися на иранской территории хранилищами с обогащенным ураном.

«Последнее, о чем они сейчас думают, - это обогащенный уран. Они не думают об этом. Они хотят вернуться к [нормальной] жизни и они хотят встретиться со мной», - заявил Трамп.

По его словам, это «сделают быстро». Также Трамп прокомментировал заявления Тегерана о том, что власти Ирана не планируют встречу.

«Они могут говорить это... но не думаете ли вы, что они не хотят встречаться со мной? Разве вы не думаете, что у нас [против них] такие санкции, что они ничего не могут сделать? Разве вы не думаете, что они не хотят со мной встретиться?» - высказался президент.

Лидер США добавил, что иранцы «не глупые люди, но прошли через многое и страдали».

Между тем генеральный директор «Центра изучения современного Ирана» Раджаб Сафаров в беседе с НСН прокомментировал идею США передать деньги Ирану за отказ от ядерной программы через союзников в Персидском заливе. По словам эксперта, это афера международного уровня.

