Трамп заявил, что иранские власти хотят встретиться с ним как можно скорее
Представители властей Ирана хотят как можно скорее провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.
Политик ответил на вопрос, обеспокоен ли он оставшимися на иранской территории хранилищами с обогащенным ураном.
«Последнее, о чем они сейчас думают, - это обогащенный уран. Они не думают об этом. Они хотят вернуться к [нормальной] жизни и они хотят встретиться со мной», - заявил Трамп.
По его словам, это «сделают быстро». Также Трамп прокомментировал заявления Тегерана о том, что власти Ирана не планируют встречу.
«Они могут говорить это... но не думаете ли вы, что они не хотят встречаться со мной? Разве вы не думаете, что у нас [против них] такие санкции, что они ничего не могут сделать? Разве вы не думаете, что они не хотят со мной встретиться?» - высказался президент.
Лидер США добавил, что иранцы «не глупые люди, но прошли через многое и страдали».
Между тем генеральный директор «Центра изучения современного Ирана» Раджаб Сафаров в беседе с НСН прокомментировал идею США передать деньги Ирану за отказ от ядерной программы через союзников в Персидском заливе. По словам эксперта, это афера международного уровня.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что иранские власти хотят встретиться с ним как можно скорее
- В США заявили о работе над более чем 20 торговыми соглашениями
- В Киргизии 950 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы на горном озере
- Маск заявил о первой автономной доставке беспилотного такси Tesla
- Минобороны: Над тремя регионами сбили 25 украинских БПЛА
- СМИ: Истребители ВВС Германии подняли в небо из-за российского Ил-20М
- СК сообщил о деле против сторонника Лесли по факту насильственных действий
- Фидан допустил сближение позиций Москвы и Киева по проектам меморандумов
- Россия разорвала соглашение со Швецией по ядерной безопасности от 1988 года
- Лесли заявил, что женщины тоже интересуются пикапом и покупают курсы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru