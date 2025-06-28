Депутат Аксаков рассказал, стоит ли сейчас брать ипотеку

Ипотеку в России лучше брать в будущем, когда ставки начнут снижаться. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

«Очевидно, что определенное время ипотечные ставки сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому... рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз», - указал парламентарий.

Также Аксаков сообщил, что вскоре желающие купить жилье смогут открыть жилищные депозиты.

Ранее эксперт по недвижимости, риелтор Юлия Дольная в пресс-центре НСН рассказала, что россияне не могут выплачивать колоссальные суммы по ипотеке при текущих ставках.

