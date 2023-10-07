Российские военные подбили автомобиль с офицерами ВСУ в Херсоне

Как отметил военный, аэроразведка вела наблюдение за военным объектом с помощью беспилотника. В определенный момент из здания вышли украинские бойцы, которые сели в бронированный внедорожник и в колонне с микроавтобусом направились в сторону промзоны. Российские военные в ходе наблюдения назначили точку встречи — место возможного огневого поражения противника.

«Так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела», — рассказал начальник штаба.

Военные установили, что в автомобиле во главе колонны находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ.

