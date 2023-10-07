Российские военные подбили автомобиль с офицерами ВСУ в Херсоне

Артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» подбили с помощью гаубицы Д-20 бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами командования ВСУ в Херсоне. Об этом заявил начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас в беседе с РИА Новости.

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Как отметил военный, аэроразведка вела наблюдение за военным объектом с помощью беспилотника. В определенный момент из здания вышли украинские бойцы, которые сели в бронированный внедорожник и в колонне с микроавтобусом направились в сторону промзоны. Российские военные в ходе наблюдения назначили точку встречи — место возможного огневого поражения противника.

«Так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела», — рассказал начальник штаба.

Военные установили, что в автомобиле во главе колонны находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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