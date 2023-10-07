Российские военные подбили автомобиль с офицерами ВСУ в Херсоне
Артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» подбили с помощью гаубицы Д-20 бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами командования ВСУ в Херсоне. Об этом заявил начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас в беседе с РИА Новости.
Как отметил военный, аэроразведка вела наблюдение за военным объектом с помощью беспилотника. В определенный момент из здания вышли украинские бойцы, которые сели в бронированный внедорожник и в колонне с микроавтобусом направились в сторону промзоны. Российские военные в ходе наблюдения назначили точку встречи — место возможного огневого поражения противника.
«Так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела», — рассказал начальник штаба.
Военные установили, что в автомобиле во главе колонны находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Инфекционист Тимаков: Человек в среднем заражается коронавирусом раз в полгода
- CBS: Маккарти опроверг слухи о намерении сложить полномочия конгрессмена
- Российские военные подбили автомобиль с офицерами ВСУ в Херсоне
- Минобороны: силы ПВО уничтожили беспилотник в 10 км от Крыма
- В Севастополе отразили атаку воздушных целей со стороны моря
- На Тайване из-за тайфуна «Коину» пострадали более 430 человек
- DM: сын Байдена потратил отложенные для дочери деньги на наркотики
- В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу
- В Тюмени семье с ребенком-инвалидом отказали в посадке на самолет
- Во Франции сняли украинский флаг после слов Зеленского об Азербайджане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru