Армия России освободили Симиновку в Харьковской области
23 января 202612:33
Вооруженные силы России освободили село Симиновка в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.
«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» на харьковском направлении установлен контроль над населенным пунктом Симиновка», - говорится в сообщении.
Отмечается, что контроль над селом установили в течение недели.
Ранее армия России освободила Новопавловку в Донецкой Народной Республике.
