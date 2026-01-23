Армия России освободили Симиновку в Харьковской области

Вооруженные силы России освободили село Симиновка в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.

ВС РФ освободили более 940 кв. км в Сумской и Харьковской областях

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» на харьковском направлении установлен контроль над населенным пунктом Симиновка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что контроль над селом установили в течение недели.

Ранее армия России освободила Новопавловку в Донецкой Народной Республике.

ФОТО: РИА Новости
