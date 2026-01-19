Армия России освободила Новопавловку и Павловку
19 января 202612:17
Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны.
Так, освобождено село Новопавловка в Донецкой Народной Республике, пишет RT. Населенный пункт взяла под контроль группировка войск «Центр» в результате решительных действий.
В свою очередь, группировка «Днепр» освободила село Павловка в Запорожской области.
Ранее армия России установила контроль над населенными пунктами Приволье и Прилуки.
