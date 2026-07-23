Армия России освободила Белицкое в ДНР

Вооруженные силы России установили контроль над городом Белицкое в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

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«Освобожден населенный пункт Белицкое», - отметили в ведомстве.

Территорию взяла под контроль группировка войск «Центр».

Ранее армия России освободила поселок Волоховское в Харьковской области.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ДНРВооруженные Силы РФСпецоперацияМинобороны

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