Россельхознадзор ограничил ввоз фруктов и овощей из Узбекистана

Ограничение на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана будет введён в России с 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

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В ведомстве отметили, что решение касается пяти узбекских экспортёров, которые преимущественно поставляют в РФ капусту, лук, укроп, петрушку, виноград, свёклу и томаты.

Уточняется, что ограничение вводится в связи с большим количеством нарушений фитосанитарных требований, допущенных данными предприятиями.

«Систематическое нарушение ... подтверждает недостаточную эффективность системы Узбекистана по обеспечению безопасности поставляемой на российский рынок подкарантинной продукции», - говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор направил в Минсельхоз Казахстана обращение с просьбой приостановить отправку в РФ продовольственного подсолнечника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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