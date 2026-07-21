Путин возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в Китае

По его словам, это свидетельствует о том значении, которое Москва придаёт «экономическим отношениям с партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности с КНР».

«Высокой оценке нами китайских подходов к наращиванию потенциала АТЭС по стимулированию прогресса и благосостояния», - указал посол.

Саммит АТЭС пройдёт 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Ранее шерпа РФ в G20 Денис Агафонов заявил, что вопрос об участии президента Путина в саммите «Большой двадцатки» в США в декабре решат ближе к мероприятию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

