Минобороны: Российская армия взяла под контроль населенный пункт Шевченко

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Шевченко (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Петропавловку и Времевку в ДНР

В ведомстве отметили, что освободить Шевченко смогли военнослужащие группировки войск «Центр».

Ранее российские войска освободили населенный пункт Новоегоровка (ЛНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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