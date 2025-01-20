Минобороны: Российская армия взяла под контроль населенный пункт Шевченко
20 января 202512:41
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Шевченко (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве отметили, что освободить Шевченко смогли военнослужащие группировки войск «Центр».
Ранее российские войска освободили населенный пункт Новоегоровка (ЛНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru