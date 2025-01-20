Минобороны: Российские войска освободили Новоегоровку
20 января 202512:21
Российские войска освободили населенный пункт Новоегоровка (ЛНР) в зоне спецоперации России на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что Новоегоровку удалось освободить в результате активных боевых действий усилиями подразделений группировки войск «Запад» Вооруженных сил России.
Ранее российская армия взяла под контроль село Воздвиженка в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru