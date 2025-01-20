Минобороны: Российские войска освободили Новоегоровку

Российские войска освободили населенный пункт Новоегоровка (ЛНР) в зоне спецоперации России на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

ВС РФ освободили Славянку в ДНР

Отмечается, что Новоегоровку удалось освободить в результате активных боевых действий усилиями подразделений группировки войск «Запад» Вооруженных сил России.

Ранее российская армия взяла под контроль село Воздвиженка в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФРоссийская АрмияЛНРСпецоперацияМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры