В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что кинотеатры довольны результатом как «Холопа 3», так и в целом летнего периода.

«Этим летом мы действительно получили достойные цифры кинопосещаемости и бокс‑офиса. "Холоп 3" собрал 1,2 млрд. Мы хотели бы, чтобы он собрал больше, но, наверное, уже угасает всенародная любовь к Павлу Прилучному, или сыграли другие факторы. Тем не менее миллиард он собрал — и ладно. Бюджет он свой не отбил. До этого у нас за летний период ни один российский фильм таких денег не собирал. "Колобок" действительно может докатиться и до 1,4 млрд, и даже до 1,5 млрд. Потому что сейчас волна хейта, разогнанная в его сторону безответственными СМИ, сошла. Что касается скандала с "Человеком‑пауком", то ранее все подобные вопросы решались внутри индустрии. Несмотря ни на что, это лето дало глоток воздуха кинотеатрам», — рассказал он в пресс-центре НСН.

Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил в пресс-центре НСН, что низкий рейтинг фильма «Последний богатырь. Колобок» не связан с его художественной или сценарной оценкой.

