В индустрии подвели итоги антирекордного кинопроката первого полугодия
«Холоп 3» показал антирекорд по убыткам, заявил НСН Давид Шнейдеров, а Роман Исаев отметил, что вместе с тем он стал самой успешной летней картиной.
Большая часть российских релизов с января по июнь 2026 года была убыточной, заявил в пресс-центре НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
«"Холоп 3" провалился в прокате, но миллиард собрал". С 1 января по 30 июня 2026 года вышло 130 российских фильмов, из которых окупилось восемь, причем три из них — якутские. Самые прибыльные высокобюджетные релизы: "Чебурашка 2", "Сказка о Царе Салтане", "Простоквашино", "Домовенок Кузя 2" и "Мое сердце будет разбито". Самые убыточные высокобюджетные фильмы: "Левша", "Колобок", "Ангелы Ладоги", "Королек моей любви" и так далее. Убытки за первое полугодие составили 16 миллиардов рублей. Всего за 15 лет - 200 миллиардов рублей. Это антирекорд за всю историю российского кино», — раскрыл собеседник НСН.
В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что кинотеатры довольны результатом как «Холопа 3», так и в целом летнего периода.
«Этим летом мы действительно получили достойные цифры кинопосещаемости и бокс‑офиса. "Холоп 3" собрал 1,2 млрд. Мы хотели бы, чтобы он собрал больше, но, наверное, уже угасает всенародная любовь к Павлу Прилучному, или сыграли другие факторы. Тем не менее миллиард он собрал — и ладно. Бюджет он свой не отбил. До этого у нас за летний период ни один российский фильм таких денег не собирал. "Колобок" действительно может докатиться и до 1,4 млрд, и даже до 1,5 млрд. Потому что сейчас волна хейта, разогнанная в его сторону безответственными СМИ, сошла. Что касается скандала с "Человеком‑пауком", то ранее все подобные вопросы решались внутри индустрии. Несмотря ни на что, это лето дало глоток воздуха кинотеатрам», — рассказал он в пресс-центре НСН.
Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил в пресс-центре НСН, что низкий рейтинг фильма «Последний богатырь. Колобок» не связан с его художественной или сценарной оценкой.
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