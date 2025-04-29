Армия России освободила село Дорошовка в Харьковской области

Российские военные освободили село Дорошовка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны в ходе брифинга.

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Отмечается, что бойцы группировки войск «Запад» взяли под свой контроль населенный пункт в ходе ожесточенных боев. В зоне ответственности военнослужащих суточные потери украинской армии составили 240 человек.

Уточняется, что за последний день ВСУ потеряли 1400 человек на всех направлениях. Силы ПВО России за сутки сбили 189 украинских беспилотников, добавили в Министерстве обороны.

Ранее армия России освободила село Каменка в Харьковской области, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияХарьковУкраинаОсвобождение

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