Армия России освободила Каменку в Харьковской области
28 апреля 202512:59
Российские Вооруженные силы освободили село Каменка в Харьковской области. Об этом заявило Минобороны.
Отмечается, что Каменка была взята под контроль бойцами группировки войск «Запад».
«В результате активных действий подразделения... освободили населенный пункт Каменка», - говорится в сообщении.
Ранее российские военные полностью освободили Курскую область от подразделений ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru