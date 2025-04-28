Армия России освободила Каменку в Харьковской области

Российские Вооруженные силы освободили село Каменка в Харьковской области. Об этом заявило Минобороны.

Отмечается, что Каменка была взята под контроль бойцами группировки войск «Запад».

«В результате активных действий подразделения... освободили населенный пункт Каменка», - говорится в сообщении.

Ранее российские военные полностью освободили Курскую область от подразделений ВСУ.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:СпецоперацияХарьковВооруженные Силы РФМинобороны

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