Умер солист диско-группы Village People Виктор Уиллис
Солист американской диско-группы Village People Виктор Уиллис умер на 75-м году жизни. Об этом говорится в сообщении в социальных сетях коллектива.
Музыкант ушел из жизни 30 июня, пишет RT.
«Виктор скончался... после непродолжительной, но тяжелой болезни», - отметила группа.
Уиллис умер накануне своего дня рождения, которое он должен был отпраздновать 1 июля.
Виктор Уиллис был одним из основателей группы Village People, образованной в 1977 году. Коллектив записал несколько танцевальных хитов, в том числе песню Y.M.C.A., которую использовал в своей избирательной кампании президент США Дональд Трамп.
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