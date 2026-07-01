Умер солист диско-группы Village People Виктор Уиллис

Солист американской диско-группы Village People Виктор Уиллис умер на 75-м году жизни. Об этом говорится в сообщении в социальных сетях коллектива.

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Музыкант ушел из жизни 30 июня, пишет RT.

«Виктор скончался... после непродолжительной, но тяжелой болезни», - отметила группа.

Уиллис умер накануне своего дня рождения, которое он должен был отпраздновать 1 июля.

Виктор Уиллис был одним из основателей группы Village People, образованной в 1977 году. Коллектив записал несколько танцевальных хитов, в том числе песню Y.M.C.A., которую использовал в своей избирательной кампании президент США Дональд Трамп.

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ФОТО: ТАСС
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