Котяков: Новую семейную выплату в июне назначили 907 тысячам россиян
Новая семейная налоговая выплата по итогам июня была назначена 907 тысячам россиян. Как пишет RT, об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
«За первый месяц... такая помощь была назначена 907 тысячам граждан, которые воспитывают более двух млн детей», — сказал министр.
По его словам, большую часть заявлений на выплату граждане подали через портал «Госуслуги».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новая семейная налоговая выплата в России охватит свыше четырёх млн семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сто цветов актеру: Какие пути открыты выпускникам театральных вузов
- Депутат Свинцов призвал не допускать в соцсети детей до 14 лет
- Захарова: Власти Эстонии являются соучастниками терактов Киева
- Экономист объяснил ужесточение кредитной политики ЦБ до 2028 года
- Токсичный выхлоп: Чем обернется снижение стандартов топлива в РФ до «Евро-2»
- В России признали нехватку специалистов в авторском праве из-за ИИ
- Россиян успокоили насчёт ограничений с рублёвой наличкой в банках ЕАЭС
- Ректор ГУУ назвал выпускникам самые востребованные специальности
- Состоялся телефонный разговор премьеров Мишустина и Пашиняна
- В России появился первый факультет для циркачей и фокусников