Котяков: Новую семейную выплату в июне назначили 907 тысячам россиян

Новая семейная налоговая выплата по итогам июня была назначена 907 тысячам россиян. Как пишет RT, об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

В ГД напомнили о новой семейной выплате с 1 июня 2026 года

«За первый месяц... такая помощь была назначена 907 тысячам граждан, которые воспитывают более двух млн детей», — сказал министр.

По его словам, большую часть заявлений на выплату граждане подали через портал «Госуслуги».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новая семейная налоговая выплата в России охватит свыше четырёх млн семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СемьяВыплатыМинтруд

Горячие новости

Все новости

партнеры