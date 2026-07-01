Котяков: Новую семейную выплату в июне назначили 907 тысячам россиян

«За первый месяц... такая помощь была назначена 907 тысячам граждан, которые воспитывают более двух млн детей», — сказал министр.

По его словам, большую часть заявлений на выплату граждане подали через портал «Госуслуги».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новая семейная налоговая выплата в России охватит свыше четырёх млн семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

